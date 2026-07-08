garlasco i guai di cassese e i nuovi misteri su chiara poggi

Gennaro Cassese, ex comandante dei carabinieri e primo ad entrare nella villetta dei Poggi dopo l’omicidio, è coinvolto in nuove problematiche. Ha condotto i primi interrogatori di Alberto Stasi e Andrea Sempio. La vicenda del delitto di Garlasco continua a riservare novità, mentre si indaga su possibili sviluppi riguardanti Chiara Poggi. Nessuna conclusione ufficiale è stata comunicata finora.

Non smette mai di riserbare sorprese, il delitto di Garlasco. L’ultima riguarda Gennaro Cassese, l’ ex comandante dei carabinieri che per primo entrò nella villetta dei Poggi dopo l’omicidio e condusse i primissimi interrogatori, quello di Alberto Stasi e di Andrea Sempio. La novità è che ora Cassese è indagato per falsa testimonianza. Al centro del provvedimento il verbale del 2008, relativo all’interrogatorio di Sempio, all’epoca amico del fratello della vittima. In quella circostanza, Sempio consegnò lo scontrino del parcheggio di Vigevano come alibi. Ma secondo l’accusa, quel verbale presenterebbe lacune significative. I «non ricordo» di Cassese su troppi dettagli avrebbero quindi convinto i pm a iscriverlo nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Panorama.it

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GARLASCO: SEGRETI E NUOVI MISTERI | CON LUIGI GRIMALDI | DELITTO DI CHIARA POGGI

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