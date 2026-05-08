Garlasco rivelazione di Giada Bocellari su Alberto Stasi | Tante considerazioni su Chiara Poggi e il movente

A Garlasco, l’avvocata di Alberto Stasi ha spiegato che il suo assistito ha fornito alcune considerazioni sulla vicenda di Chiara Poggi e sul movente che potrebbe aver portato al suo omicidio. La dichiarazione arriva dopo le recenti rivelazioni di Giada Bocellari, che ha approfondito alcuni aspetti legati al caso. La discussione si inserisce nel contesto delle indagini in corso e delle dichiarazioni rese dall’imputato.

Si sono concluse le nuove indagini sul delitto di Garlasco che vedono indagato Andrea Sempio. I pm lo ritengono il solo autore dell’omicidio di Chiara Poggi. Un’ipotesi che se confermata metterebbe fortemente in discussione la condanna di Alberto Stasi. L’avvocata di quest’ultimo, Giada Bocellari, ha raccontato lo stato d’animo del suo assistito che si trova in carcere per scontare la pena. Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi, Giada Bocellari: “Alberto Stasi ha fatto tante considerazioni” Giada Bocellari è stata raggiunta dai microfoni della trasmissione “Mattino 5“, spiegando le sensazioni provate da Alberto Stasi in queste ore e riferendo come legalmente lei e il collega Antonio De Rensis hanno intenzione di agire alla luce degli sviluppi delle indagini.🔗 Leggi su Virgilio.it

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