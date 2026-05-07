Garlasco Cassese sorpreso dall' audio di Sempio su Chiara Poggi in auto | il riferimento alle tre telefonate

Gennaro Cassese ha dichiarato di essere sorpreso dall'audio registrato all'interno dell'auto di Andrea Sempio, in cui si fa riferimento a Chiara Poggi e alle tre telefonate. La registrazione è stata oggetto di attenzione nel corso delle indagini, ma Cassese ha spiegato di non aver avuto precedenti notizie o coinvolgimenti diretti riguardo a quel materiale. La vicenda è ora al centro di ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti.

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“Questa intercettazione lascia veramente sorpresi”, lo dichiara il colonnello dei carabinieri Gennaro Cassese alla luce dei nuovi elementi trapelati dall’inchiesta a carico di Andrea Sempio sul delitto di Garlasco. La domanda ora è ricorrente: da più parti ci si chiede come mai Andrea Sempio non fu oggetto di indagini nella prima inchiesta, quella terminata con la condanna di Alberto Stasi. Cassese si difende: “Non è stata un’indagine Stasi-centrica” ma “con gli elementi che avevamo a disposizione con la Procura” non si rese necessario “attenzionare Sempio”. Gennaro Cassese "sorpreso" dall'audio dell'auto Le altre telefonate a casa...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, Cassese "sorpreso" dall'audio di Sempio su Chiara Poggi in auto: il riferimento alle tre telefonate GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA Notizie correlate Garlasco, Giada Bocellari svela la reazione di Stasi all'audio di Sempio su Chiara Poggi: "Si è commosso"Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, ha svelato la reazione del suo assistito alle recenti indiscrezioni su un audio di Andrea Sempio su Chiara... Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Andrea Sempio intercettato in auto dice: “Ho visto il video di Alberto e Chiara. Lei mi ha rifiutato”Intercettazioni nuove: è la carta calata oggi dalla procura di Pavia durante l'interrogatorio, subito abortito, di Andrea Sempio, unico indagato... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Delitto di Garlasco, Bruzzone Esposto? Non sono io il serpente | Gasperini: I reati ipotizzabili... Garlasco, Cassese sorpreso dall'audio di Sempio su Chiara Poggi in auto: il riferimento alle tre telefonateGennaro Cassese è sorpreso dall'audio catturato nell'auto di Andrea Sempio, ma perché non fu attenzionato nel 2007? La spiegazione del colonnello ... virgilio.it Garlasco, Cassese a Storie Italiane: Tabulati di Sempio? Non li controllammo. Marco Poggi e Stasi parlarono del video intimoLe dichiarazioni del colonnello che entrò per primo nella villetta, subito dopo il delitto nel 2007 ... affaritaliani.it