Garlasco ex comandante dei carabinieri Cassese indagato per false dichiarazioni ai pm | troppi i non ricordo

Notizia in breve

L’ex comandante dei carabinieri è indagato per false dichiarazioni ai pm, dopo aver risposto “non ricordo” a molte domande durante un interrogatorio un anno fa. Era stato ascoltato come testimone nel fascicolo che riguarda Sempio, sotto la conduzione del procuratore aggiunto. La Procura di Pavia ha aperto un’indagine e iscritto il suo nome nel registro degli indagati.