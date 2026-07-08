Garlasco ex comandante dei carabinieri Cassese indagato per false dichiarazioni ai pm | troppi i non ricordo
L’ex comandante dei carabinieri è indagato per false dichiarazioni ai pm, dopo aver risposto “non ricordo” a molte domande durante un interrogatorio un anno fa. Era stato ascoltato come testimone nel fascicolo che riguarda Sempio, sotto la conduzione del procuratore aggiunto. La Procura di Pavia ha aperto un’indagine e iscritto il suo nome nel registro degli indagati.
Cassese era stato ascoltato un anno fa come testimone nel fascicolo che riguarda Sempio. Durante l’interrogatorio condotto dal procuratore aggiunto Stefano Civardi, l’ex ufficiale avrebbe risposto "non ricordo" a una lunga serie di domande La Procura di Pavia ha iscritto nel registro degli in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Garlasco, indagato l'ex comandante dei carabinieri Gennaro Cassese. «False dichiarazioni ai pm»
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