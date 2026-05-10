Garlasco ex capitano Carabinieri Cassese indagato per false dichiarazioni al pm | nei verbali del 2008 anomalie e omissioni

La Procura di Pavia ha iscritto nel registro degli indagati un ex capitano dei Carabinieri, accusato di aver fornito false dichiarazioni al pubblico ministero. Nei verbali del 2008, emergono diverse anomalie e omissioni che hanno portato all'apertura di un nuovo fascicolo d'inchiesta. La vicenda si inserisce in un'inchiesta più ampia riguardante il delitto di Garlasco, con altri soggetti già coinvolti.

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