garlasco ex generale gennaro cassese indagato per false dichiarazioni ai pm per i troppi non ricordo

Garlasco, ex comandante Gennaro Cassese indagato per false dichiarazioni al pm: i troppi "non ricordo" sul verbale di Sempio del 2008. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Caso Garlasco. Indagato Gennaro Cassese. Il Generalissimo lo segue in Procura.Omicidio Chiara Poggi

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Garlasco, l'ex carabiniere Cassese indagato per false informazioni al pmNuovi dettagli si aggiungono all'inchiesta in corso a Garlasco, che riguarda il delitto di Chiara Poggi.

Temi più discussi: Garlasco, la deposizione di Gennaro Cassese sul verbale di Andrea Sempio e lo scontrino; Garlasco, la deposizione dell'ex capitano dei carabinieri Gennaro Cassese e la serie di non ricordo: il confronto con i magistrati; Garlasco, la deposizione di Gennaro Cassese e la serie di non ricordo: il confronto con i magistrati; Garlasco, il pm Civardi e il dono dell'ubiquità di Cassese: la versione dell'ex capitano dei carabinieri.

NOTIZIA. Ora è ufficiale: l’ex comandante dei carabinieri Gennaro #Cassese che 19 anni fa comandava la compagnia di Vigevano per l’omicidio di #ChiaraPoggi a #Garlasco è indagato dalla procura di Pavia per false dichiarazioni al pm. I pubblici ministeri v x.com

Garlasco, indagato l'ex comandante dei carabinieri Gennaro CasseseL'inchiesta bis sull'omicidio di Garlasco fa un altro passo in avanti. I pubblici ministeri di Pavia hanno iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di false dichiarazioni al pm, l'ex carabi ... tg.la7.it

Garlasco, Cassese indagato per false dichiarazioni al pm: l’ex carabiniere interrogò Sempio nel 2008La Procura di Pavia ha iscritto nel registro degli indagati l'ex colonnello dei Carabinieri Gennaro Cassese per false informazioni al pm nell'inchiesta ... fanpage.it