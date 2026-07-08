Il fumo può contribuire alla sensazione di stanchezza e spossatezza. La nicotina presente nelle sigarette può causare un aumento temporaneo di energia, ma successivamente porta a una diminuzione delle riserve di energia nel corpo. Questa condizione può accentuare la sensazione di affaticamento e ridurre la vitalità generale.

La stanchezza è una delle ragioni più frequenti per cui si consulta un medico. Può avere molte cause: stress, mancanza di sonno, un'alimentazione squilibrata, alcune malattie, ma potrebbe essere imputabile anche al fumo? Può anche contribuire alla spossatezza e astenia? Il fumo fa sentire stanchi?. È difficile rispondere a questa domanda. La stanchezza è un sintomo molto comune, ma in genere non è associata al consumo di tabacco. Infatti, i fumatori si rivolgono molto raramente al medico per questo motivo e i medici non considerano generalmente la stanchezza un sintomo ufficiale del fumo. Ci sono però alcuni meccanismi legati al fumo possono... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fumi e ti senti sempre stanco? Ecco perché la sigaretta può toglierti energia

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