Più fumi erba più guadagni | il caso Gudtrip la sigaretta elettronica che ti premia in bitcoin a ogni tiro

Una startup ha lanciato una sigaretta elettronica alla cannabis che, ad ogni utilizzo, premia gli utenti con ricompense in bitcoin. La società promuove il prodotto sostenendo che più si consuma, più si possono guadagnare criptovalute. La sigaretta elettronica è collegata a un sistema digitale che registra le sessioni di utilizzo e accredita le ricompense. La proposta si inserisce in un mercato innovativo che combina consumi di cannabis con tecnologie legate alle criptovalute.

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