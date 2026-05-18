Più fumi erba più guadagni | il caso Gudtrip la sigaretta elettronica che ti premia in bitcoin a ogni tiro
Una startup ha lanciato una sigaretta elettronica alla cannabis che, ad ogni utilizzo, premia gli utenti con ricompense in bitcoin. La società promuove il prodotto sostenendo che più si consuma, più si possono guadagnare criptovalute. La sigaretta elettronica è collegata a un sistema digitale che registra le sessioni di utilizzo e accredita le ricompense. La proposta si inserisce in un mercato innovativo che combina consumi di cannabis con tecnologie legate alle criptovalute.
La startup Puffpaw sta promuovendo una sigaretta elettronica alla cannabis che premia il consumo con ricompense in criptovalute. L'attività è perfettamente legale, almeno in California, ma il rischio sullo sfondo è quello della gamification: trasformare tutto in un gioco, anche quando le conseguenze possono impattare sulla salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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