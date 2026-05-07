Ti svegli sempre di notte alla stessa ora? Non è casuale Uno studio ti spiega perché e cosa fare per dormire bene

Alcune persone si svegliano regolarmente alla stessa ora durante la notte, e questa abitudine può avere spiegazioni legate ai ritmi del corpo. In determinati periodi, come durante il cambio di stagione, il sonno può risultare disturbato. Ci sono anche momenti in cui il risveglio notturno si verifica senza una periodicità definita, rendendo difficile riprendere il sonno. Uno studio analizza le cause di questo fenomeno e suggerisce alcune strategie per migliorare la qualità del riposo.

Ci sono periodi, come il cambio di stagione, in cui faccio fatica a prendere sonno. Poi ci sono altri momenti – che non hanno una periodicità precisa – in cui mi sveglio di notte e poi faccio fatica a riprendere sonno. La conseguenza è che al mattino sono poco lucida e di cattivo umore e di giorno non sono performante. La cosa curiosa è che l’orario in cui mi sveglio sono circa le 3, per poi riprendere a dormire intorno alle 5. Ho scoperto però che non sono la sola a cui succede e c’è un motivo perché ci si sveglia sempre alle 3 di notte. Deficit cognitivi, irritabilità, indebolimento del sistema immunitario, rischio aumentato di obesità, diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari sono alcune delle conseguenze del dormire poco o male.🔗 Leggi su Amica.it

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Ti svegli alle 3 di notte Non è insonnia (e ti spiego perché) | Dr. Gaetano Gallo

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Se volete essere più sereni... (e magari anche un filo più svegli) Ascoltate un po' meno il frastuono dei TG e dei social - quel jukebox impazzito che passa sempre la Stessa canzone... solo con titoli diversi. E aprite qualche libro in più. Sì, lo so... non vibra, non x.com