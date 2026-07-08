Il bergamotto, agrume tipico del Mediterraneo, viene utilizzato nei profumi per conferire una sensazione di freschezza e un’atmosfera estiva. Questo ingrediente, noto per la sua storia lunga e radicata, è spesso associato alle atmosfere mediterranee e all’estate. La sua fragranza viene scelta per creare profumi dal carattere giocoso, allegro e fresco, richiamando le sensazioni di stagioni calde e di atmosfere rilassate.

L a nota più mediterranea di tutte, perfetta per l’estate? Il bergamotto, che rende frizzante ogni profumo donandogli un’allure di freschezza e di Dolce Vita. Ingrediente ideale per chi cerca profumi dall’effetto “pulito” e una sensazione di leggerezza anti-afa, è un agrume raro e antico. È il momento di riscoprire quello che viene definito il “principe degli agrumi”. Profumi in olio, quali sono e perché durano di più X Leggi anche › I profumi che sanno di infanzia. Da condividere anche con i più piccoli Profumi al bergamotto, l’agrume originario della Calabria. Il bergamotto non è un agrume come gli altri: è più raro, pregiato e difficile da trovare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fresco, giocoso, allegro, ricorda le estati mediterranee e ha alle spalle una storia lunghissima

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