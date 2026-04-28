L’ex dirigente sportivo ha espresso chiaramente la sua opinione sulla situazione attuale nel calcio, affermando che ci sono interessi volti a mettere in cattiva luce alcuni dirigenti. Durante un’intervista, ha affermato che ci sono tentativi di eliminare una figura dirigenziale, sostenendo che questa persona ha alle spalle una società. Ha inoltre confrontato questa vicenda con Calciopoli, sottolineando come in questo caso ci siano differenze evidenti legate alla presenza di una società di supporto.

di Francesco Spagnolo Moggi, intervenuto ai microfoni di Libero, ha analizzato nei dettagli la vicenda degli arbitri sottolineando come vogliono fare fuori Marotta. Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, è tornato a parlare del calcio italiano in un’intervista concessa a Libero, soffermandosi sull’attuale inchiesta arbitri e sui possibili riflessi politici all’interno del movimento. DIFFERENZE CON CALCIOPOLI – «Sa la differenza che c’è tra me e Marotta? La differenza che c’è tra Calciopoli e il caos di questi giorni è che Marotta ha una società alle spalle». ROCCHI – «Lo conosco bene e le dico che è un galantuomo, una persona che non guarda in faccia nessuno, né il padre, né la madre.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moggi non ha dubbi: «Vogliono fare le scarpe a Marotta. La differenza con Calciopoli? Lui ha una società alle spalle»

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Moggi scuote il sistema: “Vogliono far fuori Marotta” Parole che non passano inosservate, perché toccano equilibri delicati e riaprono vecchie dinamiche del calcio italiano. Un’accusa pesante, accompagnata da un paragone che riporta indietro nel tempo. "Vo facebook

Luciano #Moggi a Libero: “Vogliono fare le scarpe a #Marotta: È il migliore e noto delle analogie a quello che è accaduto a me nel 2006. Ero scomodo, come lo è lui. Marotta è il migliore in questo calcio mediocre. Oggi i Presidenti capaci sono pochi: solo DeL x.com