Sono state presentate nuove nail art con un motivo a quadretti ispirato ai picnic estivi. Il design combina un pattern classico con elementi moderni e dettagli rétro, creando un effetto fresco e vivace. La decorazione è pensata per essere indossata con look informali e stagionali, evidenziando un stile giocoso e disinvolto. La tendenza si distingue per la reinterpretazione di un motivo tradizionale, arricchito da tocchi contemporanei.

Le unghie a quadretti a tema picnic reinterpretano un classico pattern estivo con un approccio fresco e giocoso, tra richiami rétro e dettagli contemporanei, perfetti per look disinvolti e stagionali. La fantasia a quadri vichy rossa resta un classico, ma la versione azzurro polvere introduce una variante più delicata e attuale: meno rustica, più fluida e raffinata, ideale per un’eleganza rilassata. Il verde erba, invece, completa la fantasia da picnic con naturalezza, contribuendo a un’estetica fresca e disinvolta, pensata per lunghe ore trascorse nei parchi e negli spazi verdi cittadini. Un approccio monocromatico sostituisce i contrasti forti su fondo bianco. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le unghie a quadretti a tema picnic reinterpretano un classico pattern estivo con un approccio fresco e giocoso, con richiami rétro

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