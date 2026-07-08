L’Inter sta valutando la cessione di Davide Frattesi, ma il trasferimento richiede ancora tempo. Il Napoli si mantiene interessato, restando in attesa di sviluppi. La trattativa tra le parti non è ancora definita e non ci sono ancora accordi ufficiali. La situazione sul futuro del centrocampista rimane aperta, con l’attenzione rivolta alle prossime settimane.

Inter News 24 L’Inter lavora alla cessione di Frattesi: il Napoli resta alla finestra, ma serve tempo. Ecco il punto sul futuro del centrocampista. Una situazione di mercato destinata a far discutere in casa nerazzurra è quella relativa a Davide Frattesi. Come riporta oggi La Repubblica, il classe ’99 è ormai ai margini del progetto tecnico e la sua cessione appare inevitabile, ma al momento non si registra ancora un affondo decisivo da parte delle pretendenti. Il Napoli resta il club più interessato: il tecnico Massimiliano Allegri vedrebbe nel centrocampista romano un rinforzo ideale per la sua filosofia di gioco, tuttavia la società partenopea deve prima procedere a un necessario sfoltimento della rosa per finanziare l’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Frattesi diventa un rebus: l’Inter è pronto a cederlo ma serve tempo. Il Napoli resta alla finestra per il centrocampista

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