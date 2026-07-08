Frattesi diventa un rebus | l’Inter è pronto a cederlo ma serve tempo Il Napoli resta alla finestra per il centrocampista
L’Inter sta valutando la cessione di Davide Frattesi, ma il trasferimento richiede ancora tempo. Il Napoli si mantiene interessato, restando in attesa di sviluppi. La trattativa tra le parti non è ancora definita e non ci sono ancora accordi ufficiali. La situazione sul futuro del centrocampista rimane aperta, con l’attenzione rivolta alle prossime settimane.
Inter News 24 L’Inter lavora alla cessione di Frattesi: il Napoli resta alla finestra, ma serve tempo. Ecco il punto sul futuro del centrocampista. Una situazione di mercato destinata a far discutere in casa nerazzurra è quella relativa a Davide Frattesi. Come riporta oggi La Repubblica, il classe ’99 è ormai ai margini del progetto tecnico e la sua cessione appare inevitabile, ma al momento non si registra ancora un affondo decisivo da parte delle pretendenti. Il Napoli resta il club più interessato: il tecnico Massimiliano Allegri vedrebbe nel centrocampista romano un rinforzo ideale per la sua filosofia di gioco, tuttavia la società partenopea deve prima procedere a un necessario sfoltimento della rosa per finanziare l’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
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