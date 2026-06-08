Frattesi piace alla Roma ma non è una priorità | Napoli e Premier seguono il centrocampista

Il Napoli e le squadre della Premier League stanno seguendo il centrocampista, mentre la Roma non ha ancora fatto pressione per portarlo in squadra. Frattesi è nel mirino di più club, ma al momento non ci sono trattative avanzate con il club giallorosso. La società non ha ancora ufficializzato l'interesse concreto per l'acquisto. La sua situazione rimane in standby fino a ulteriori sviluppi, senza segnali di una trattativa imminente.

Davide Frattesi è un nome che continua a essere accostato alla Roma in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, ma al momento il suo nome non rappresenterebbe una priorità per il club giallorosso. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, il centrocampista dell’Inter sarebbe destinato a lasciare i nerazzurri in questa finestra di trattative e, anche se la società capitolina è attualmente concentrata maggiormente alle uscite e alla sistemazione di alcuni aspetti economici della rosa, il profilo del centrocampista classe 1999 resta un nome particolarmente apprezzato a Trigoria. Le sue caratteristiche, unite alla conoscenza dell’ambiente giallorosso, lo rendono un profilo particolarmente gradito alla dirigenza capitolina, che continua a monitorare con attenzione gli sviluppi sul suo futuro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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