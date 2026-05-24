Il Brentford e il Newcastle hanno mostrato interesse per Aleksandar Stankovic, mentre l’Inter ha esercitato la clausola di recompra sul centrocampista. Tuttavia, il giocatore ha dichiarato di voler rimanere a Milano e tentare di conquistare un ruolo nella squadra nerazzurra. La situazione rimane incerta, poiché i club inglesi continuano a monitorare la situazione. Al momento non si hanno conferme ufficiali sulla trattativa o sui prossimi passi delle parti coinvolte.

di Lorenzo Vezzaro Nonostante il forte interesse dei club della Premier League, la volontà di Aleksandar Stankovic è quella di giocarsi le sue carte a Milano. Il futuro di Aleksandar Stankovic è ancora tutto da scrivere, tra sirene estere e un forte legame con il club nerazzurro. L’unica certezza granitica in questo momento è che l’ Inter lo riporterà a casa nei prossimi giorni, attivando ufficialmente la clausola di recompra stabilita con il Bruges. Tuttavia, di fronte a eventuali offerte economiche ritenute allettanti, la dirigenza di viale della Liberazione potrebbe comunque valutare una sua partenza immediata per finanziare il mercato in entrata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Brentford e Newcastle piombano su Aleksandar Stankovic: l’Inter esercita la recompra ma il futuro del centrocampista resta un rebus

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