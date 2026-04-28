Due treni sono entrati in collisione nella stazione di Bekasi Timur, alla periferia di Giacarta, in Indonesia. L’incidente è avvenuto nella serata e ha causato danni alle carrozze e panico tra i presenti. Almeno 14 persone sono rimaste uccise e diverse altre ferite. Sul posto sono intervenute le autorità per soccorsi e indagini. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente alla stazione di Bekasi Timur. Grave incidente ferroviario alla periferia di Giacarta, in Indonesia, dove due treni si sono scontrati nella serata. Un convoglio espresso a lunga percorrenza, l’Argo Bromo Anggrek, ha tamponato violentemente un treno suburbano fermo sul binario, il Kereta Rel Listrik CommuterLine. L’impatto è avvenuto intorno alle 21:00 ora locale presso la stazione di Bekasi Timur. L’ultimo bilancio parla di 14 morti e 84 feriti. Vagoni devastati e danni ingenti. Le immagini diffuse mostrano gravi danni alla parte posteriore del treno fermo, in particolare a un vagone riservato alle donne. La struttura è apparsa completamente deformata, con lamiere accartocciate e vetri distrutti, segno della violenza dello schianto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scontro tra treni a Giacarta: panico e carrozze distrutte, almeno 14 vittime

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