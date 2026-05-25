Lunedì mattina, un camion ha perso il controllo e si è ribaltato su un’autostrada principale del Bangladesh. Sul posto sono stati trovati almeno 15 corpi e 10 persone ferite sono state trasportate in ospedale. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente, senza ancora fornire dettagli aggiuntivi. La scena è stata transennata mentre i soccorritori lavoravano per rimuovere i mezzi coinvolti.

Un camion si è ribaltato lunedì mattina mentre percorreva un’autostrada principale del Bangladesh. Il bilancio è di almeno 15 morti e 10 feriti. L’incidente è avvenuto dopo che l’autista ha perso il controllo del mezzo, intorno alle 5 del mattino, nella zona di Soratoil, 83 chilometri a nord-ovest della capitale, Dacca, ha dichiarato il capo della polizia locale Fuad Hossain. Gli incidenti stradali in Bangladesh – Paese di oltre 170 milioni di abitanti – uccidono migliaia di persone ogni anno a causa della scarsa applicazione delle norme di circolazione e delle cattive condizioni delle strade. Questo articolo Bangladesh, camion si ribalta in... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bangladesh, camion si ribalta in autostrada: almeno 15 i morti

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Truck overturns in Bangladesh, killing at least 15 people

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