Rabat ha aperto lo stadio della Coppa d’Africa per la partita tra Francia e Marocco, in programma giovedì 9 luglio alle 21. L’evento ha attirato numerosi tifosi che si sono radunati all’esterno dell’impianto, aspettando l’inizio della gara. Le forze dell’ordine sono presenti nelle strade circostanti per garantire l’ordine pubblico. La partita si svolge all’interno dello stadio, che è stato preparato appositamente per l’evento.

Rabat si prepara per l'attesissima Francia-Marocco, incalendario giovedì 9 luglio, alle 21 secondo il fuso orario delMarocco. Per i tifosi dei Leoni dell'Atlante sarà aperta laRabat Live Arena, all'interno del Complesso Moulay Abdellah, lostadio di recente costruzione dove si è giocata anche la finaledella coppa d'Africa del 2025 e ospiterà incontri della Coppadel Mondo 2030.L'arena, con una capienza di 68.095 posti, ha già quasiregistrato il tutto esaurito per l'incontro dei quarti difinale dei Mondiali 2026, inframmezzato da spettacoli dimusica dal vivo di ElGrande Toto, Stormy e Rym Fikri. LaRabat Live Arena si tingerà di rosso, il colore delle maglie edella bandiera marocchina. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Francia-Marocco, per i tifosi Rabat apre lo stadio della Coppa d'Africa

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