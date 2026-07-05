Il Marocco si è qualificato per i quarti di finale dei Mondiali 2026 dopo aver battuto il Canada 3-0. La vittoria ha portato grande entusiasmo nel paese, con una festa allo stadio di Rabat. La squadra marocchina ha superato il turno e si è assicurata un posto tra le prime otto del torneo. Hakimi e i suoi compagni hanno conquistato la qualificazione nella partita decisiva.

(LaPresse) Il Marocco continua la sua avventura ai Mondiali 2026. Hakimi e compagni si sono qualificati per i quarti di finale eliminando il Canada per 3-0 e facendo scatenare una festa grande nel Paese. Nella capitale Rabat la gente si è radunata allo stadio per vedere il match sul maxischermo e alla fine ha celebrato il successo. Nei quarti il Marocco affronterà la favoritissima Francia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Marocco tra le prime otto: festa grande allo stadio di Rabat

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