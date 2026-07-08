Francia-Marocco | formazioni statistiche e anteprime della Coppa del Mondo 2026 canale TV streaming online in diretta e pronostici

Giovedì al Gillette Stadium di Boston si sfideranno Francia e Marocco negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026. La partita determinerà chi accederà ai quarti di finale, con la sfida trasmessa in diretta su canali TV e streaming online. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e le statistiche indicano una partita equilibrata. I pronostici puntano a una gara combattuta, con entrambe le squadre che cercano la qualificazione alle fasi successive del torneo.

2026-07-08 13:11:00 Il web non parla d’altro: Un posto nelle semifinali della Coppa del Mondo 2026 sarà in gioco quando Francia e Marocco rinnoveranno la loro rivalità giovedì al Gillette Stadium di Boston. L’incontro è una ripetizione della memorabile semifinale della Coppa del Mondo 2022 vinta dalla Francia, e ancora una volta contrappone una delle favorite del torneo ai portabandiera dell’Africa. La Francia arriva ai quarti di finale in forma formidabile ed è a caccia della terza presenza consecutiva nelle semifinali di un Mondiale. La squadra di Didier Deschamps ha superato il Gruppo I con un record perfetto prima di eliminare Svezia e Paraguay negli ottavi di finale estendendo la serie di vittorie consecutive a sette partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BRÉSIL - NORVÈGE : 8ème FINALE COUPE DU MONDE 2026

Notizie e thread social correlati

Scozia-Marocco: formazioni, statistiche e anteprime della Coppa del Mondo 2026, canale TV, streaming online in diretta e pronosticiLa Scozia affronta il Marocco in una partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026, possibilità che non si...

Leggi anche: Francia-Senegal: formazioni, statistiche e anteprime della Coppa del Mondo 2026, canale TV, streaming online in diretta e pronostici

Temi più discussi: Francia-Marocco: dove vederla (Rai o Dazn), orario e probabili formazioni dei quarti di finale; Mondiali, le probabili formazioni delle sfide in programma oggi; Live Canada - Marocco - Mondiali: Punteggi & Highlights Calcio - 04/07/2026; Olanda-Marocco: quote, pronostico e probabili formazioni dei sedicesimi.

Mondiali 2026, dove vedere Francia-Marocco in diretta tv e streaming, l'orario della partitaIl programma dei quarti di finale dei Mondiali 2026 si apre oggi, giovedì 9 luglio, con la sfida Francia-Marocco, visibile live su Dazn e in chiaro su Rai Uno. sport.virgilio.it

Tutto su Francia-Marocco, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniFrancia e Marocco si affrontano al Gillette Stadium di Foxborough, Boston, nei quarti di finale dei Mondiali 2026. Sfida che promette spettacolo: da una parte di Bleus di Didier Deschamps, trascinati ... calciomercato.com

Tutti rilassatevi, l'evento è facoltativo. Sbrigati e scegli la Francia! reddit