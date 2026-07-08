Francia-Marocco | formazioni statistiche e anteprime della Coppa del Mondo 2026 canale TV streaming online in diretta e pronostici

Da justcalcio.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì al Gillette Stadium di Boston si sfideranno Francia e Marocco negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026. La partita determinerà chi accederà ai quarti di finale, con la sfida trasmessa in diretta su canali TV e streaming online. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e le statistiche indicano una partita equilibrata. I pronostici puntano a una gara combattuta, con entrambe le squadre che cercano la qualificazione alle fasi successive del torneo.

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2026-07-08 13:11:00 Il web non parla d’altro: Un posto nelle semifinali della Coppa del Mondo 2026 sarà in gioco quando Francia e Marocco rinnoveranno la loro rivalità giovedì al Gillette Stadium di Boston. L’incontro è una ripetizione della memorabile semifinale della Coppa del Mondo 2022 vinta dalla Francia, e ancora una volta contrappone una delle favorite del torneo ai portabandiera dell’Africa. La Francia arriva ai quarti di finale in forma formidabile ed è a caccia della terza presenza consecutiva nelle semifinali di un Mondiale. La squadra di Didier Deschamps ha superato il Gruppo I con un record perfetto prima di eliminare Svezia e Paraguay negli ottavi di finale estendendo la serie di vittorie consecutive a sette partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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