Un volo Ryanair partito da Brindisi e diretto a Orio al Serio è stato interrotto domenica 6 luglio 2026, dopo un alterco tra un passeggero e gli steward. Il passeggero, identificato come il cantante Francesco Renga, è stato fatto scendere dall’aereo. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni del confronto o sulle conseguenze dell’episodio. L’aereo è ripartito senza ulteriori problemi.

Un volo Ryanair partito da Brindisi e diretto all’aeroporto di Orio al Serio, nella serata di domenica 6 luglio 2026, è finito al centro dell’attenzione mediatica per un episodio che avrebbe coinvolto il cantante Francesco Renga. Secondo le testimonianze di alcuni passeggeri presenti a bordo, l’artista sarebbe stato fatto scendere dall’aereo insieme al suo accompagnatore poco prima del decollo, dopo una serie di tensioni con il personale della compagnia. Le prime incomprensioni al gate per Francesco Renga. Le prime incomprensioni sarebbero nate già al gate d’imbarco, dove il bagaglio a mano del cantante sarebbe stato giudicato troppo voluminoso per essere trasportato in cabina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Caos su un volo con a bordo Francesco Renga che viene fatto scendere dall’aereo dopo una discussione con gli steward

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Francesco Renga fatto scendere dal volo Ryanair: caos a bordo

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Caos su un volo con a bordo Francesco Renga: il cantautore viene fatto scendere dopo una discussione con gli steward. Stupore tra i passeggeriIl 6 luglio, su un volo Ryanair da Brindisi a Orio al Serio, un passeggero noto è stato fatto scendere prima del decollo.

Tensioni sul volo, Francesco Renga viene fatto scendere dall’aereo: cosa è successoUn volo Ryanair da Brindisi a Bergamo è stato interrotto quando il cantautore e il suo accompagnatore sono stati fatti scendere prima del decollo.

Temi più discussi: Una ragazza ha detto di essere allergica, la situazione si sarebbe potuta trasformare in tragedia: il volo Ryanair Malpensa-Alicante è invaso dalle zanzare, piloti costretti ad annullare la partenza; Vittorio Sgarbi: Resto dispettoso, ma non me ne compiaccio più. Sabrina è la mia stella polare; Lasciatemi lavorare, ho studiato medicina per un motivo: medico dichiara morto un bimbo di 18 mesi, ma il piccolo si risveglia dopo 6 ore nella cella frigorifera dell'obitorio; Lasciatemi lavorare, ho studiato medicina per un motivo: medico dichiara morto un bimbo di 18 mesi, ma il piccolo si risveglia dopo 6 ore nella cella frigorifera dell'obitorio.

Caos su un volo Ryanair, Francesco Renga fatto scendere dall'aereo: il video viraleVolo Ryanair Brindisi-Orio al Serio, tensione prima della partenza: Francesco Renga e il suo accompagnatore fatti scendere dall'aereo dopo una serie di discussioni. notizie.it

Caos su un volo con a bordo Francesco Renga: il cantautore viene fatto scendere dopo una discussione con gli steward. Stupore tra i passeggeriIl cantante ha discusso con il personale di bordo su un Ryanair Brindisi-Orio al Serio: il capitano lo ha fatto scendere ... ilfattoquotidiano.it