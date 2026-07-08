Francesco Renga il vincitore di Sanremo fatto scendere dall’aereo | la lite con gli steward che ha bloccato il volo

Domenica sera all’aeroporto di Brindisi, un volo diretto a Orio al Serio è stato bloccato dopo un alterco tra un cantante e gli steward. L’artista, noto vincitore di un festival musicale, è stato fatto scendere dall’aereo, che poi è rimasto a terra. L’incidente ha provocato disagi e ha attirato l’attenzione sui social, dove sono stati condivisi video e commenti.

Domenica sera all’aeroporto di Brindisi quello che doveva essere un ordinario volo di rientro verso Orio al Serio si è trasformato in un caso che ha rapidamente fatto il giro del web, tra reel, post e commenti. Protagonista della vicenda Francesco Renga, il cantautore bresciano vincitore del Festival di Sanremo nel 2005, fatto scendere dall’aereo dopo una serie di episodi che hanno coinvolto passeggeri, equipaggio e infine le forze dell’ordine. La tensione sarebbe iniziata già durante le procedure di imbarco, quando il personale al gate ha rilevato che il trolley del cantante superava le misure consentite per essere portato in cabina. Una situazione comune sui voli low-cost, dove le regole sul bagaglio a mano sono particolarmente rigide. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Francesco Renga al Festival di Sanremo

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