Tangenti all' Asp per le cure ai malati terminali ex dirigente patteggia tre anni e mezzo di carcere

Un ex dirigente del dipartimento socio sanitario di una Asp di Palermo ha patteggiato una condanna di tre anni e mezzo di carcere nell’ambito di un’indagine sulle tangenti per le cure ai malati terminali. Il giudice ha accolto la richiesta di patteggiamento e revocato gli arresti domiciliari a carico dell’uomo. L’indagine riguarda presunti episodi di corruzione legati alla gestione di prestazioni sanitarie.

Il gip del tribunale di Palermo Marta Maria Bossi ha accolto la richiesta di patteggiamento, applicando la pena di tre anni e mezzo di carcere e revocando gli arresti domiciliari a Francesco Cerrito, ex dirigente del dipartimento socio sanitario dell'Asp di Palermo, accusato di corruzione.Una.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sparatoria a Mogliano, 30enne patteggia tre anni: è ai domiciliariHa patteggiato davanti al gup Cristian Vettoruzzo, oggi 3 marzo, una pena a tre anni di reclusione Alfred Hoxhaj, l'albanese 30enne, residente a... Nicole Kidman ha rivelato la sua nuova vocazione: diventare doula della morte, figura specializzata nel dare sollievo ai malati terminaliL’attrice premio Oscar, 58 anni, lo ha annunciato durante un panel all'Università di San Francisco, spiegando di avere preso questa decisione dopo la... Panoramica sull’argomento Tangenti all'Asp di Palermo, ex direttore dipartimento patteggia la penaFrancesco Cerrito, ex direttore del dipartimento socio sanitario dell'Asp di Palermo, ha patteggiato una pena a 3 anni e 6 mesi per l'accusa di corruzione. (ANSA) ... ansa.it Corruzione, l’ex dirigente dell’Asp Cerrito patteggia e lascia i domiciliariPALERMO – La richiesta di patteggiamento aumenta di sei mesi e c’è il via libera del giudice per l’udienza preliminare. Francesco Cerrito ha concordato una pena di tre anni e mezzo. Il Gup Marta Maria ... livesicilia.it