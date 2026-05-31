Un documento d’asta suggerisce che la morte di Marilyn Monroe potrebbe essere stata influenzata da un errore medico. La prescrizione firmata dal dottore coinvolto è al centro delle indagini. Si indaga su come le 830 dosi di farmaci somministrate abbiano contribuito al decesso. La questione riguarda le modalità di somministrazione e le eventuali responsabilità del personale medico. Nessuna conclusione ufficiale è stata ancora annunciata.

? Domande chiave Cosa nascondeva davvero la prescrizione firmata dal dottor Engelberg?. Come hanno causato la morte le 830 dosi di farmaci somministrate?. Perché il medico ha negato per anni l'uso dell'idrato di cloralio?. Chi ha davvero deciso la versione ufficiale del decesso di Marilyn?.? In Breve 830 dosi di farmaci somministrate alla star nei due mesi precedenti il decesso.. Medico Hyman Engelberg negò la prescrizione dell'idrato di cloralio prima del ritrovamento documentale.. Eunice Murray e Ralph Greenson trovarono l'attrice nella residenza di Brentwood il 5 agosto 1962.. La nuova analisi di Andrew Wilson emerge in occasione del centenario di Norma Jeane Mortenson. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marilyn Monroe: un documento d’asta punta a un errore medico

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MARILYN MONROE - DOCUMENTARIO COMPLETO sull'attrice amante di Kennedy e la sua misteriosa morte

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