Il concerto di Francesco Gabbani previsto per il 27 agosto all'Ippodromo di Vinovo è stato annullato. La data non si terrà più e non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulla cancellazione. L’evento era in programma a pochi giorni dalla data stabilita. La comunicazione dell’annullamento è stata resa nota senza indicare motivazioni specifiche. I biglietti già acquistati potrebbero essere rimborsati secondo le modalità indicate dall’organizzazione.

Carrara, 8 luglio 2026 – Il concerto di Francesco Gabbani in programma il 27 agosto 2026 all'Ippodromo di Vinovo, alle porte di Torino, è stato annullato. La comunicazione è arrivata da Artist First, e diffusa anche attraverso i social dello stesso artista, che ha spiegato come lo stop sia dovuto a ragioni organizzative non imputabili all'artista né al suo team. Secondo quanto reso noto, la società organizzatrice del festival non sarebbe attualmente in grado di garantire le condizioni necessarie per il corretto svolgimento dell'evento. Per questo motivo è stata presa la decisione di cancellare il concerto, nonostante la prevendita stesse registrando un'ottima risposta da parte del pubblico e la data fosse ormai vicina al tutto esaurito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Francesco Gabbani, annullato il concerto a Vinovo. Salta la data del 27 agosto

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Francesco Gabbani annulla il concerto del 27 agosto 2026

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