Francesca Vecchioni ha condiviso che lei e la moglie Sara si sono sposate, aggiungendo di essere riservate ma di aver deciso di parlare dell’evento. Ha detto che anche il fratello, Arrigo, era presente e ha ballato con loro durante la cerimonia. La notizia del matrimonio ha circolato online, accompagnata da commenti negativi, secondo quanto riferito.

Il matrimonio ha fatto il giro del Web: «Mi è stato riferito che ci sono stati anche diversi commenti cattivi, negativi.anche se è così, credo comunque sia sempre importante parlare di questi temi, ma noi non avevamo pianificato nessuna strategia di comunicazione, non volevamo spingere la notizia (.) Io volevo viverlo e l’ho vissuto esattamente come altre milioni di persone che si sposano: è stato il passo importante di una coppia che decide di trascorrere il futuro insieme. La legge sulle unioni civili ha ormai dieci anni e dovrebbe essere considerata una cosa normale». Francesca, che ha avuto due figlie gemelle nel 2012, Nina e Cloe, dall’ex compagna Alessandra Brogno (con cui continua a mantenere ottimi rapporti) ha conosciuto Sara «a cena da amici, nel modo più semplice possibile, è stata una storia molto naturale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Vecchioni: «Io e mia moglie Sara siamo molto riservate, però raccontare l’amore è bello. Alle nozze c'era anche mio fratello Arrigo, ha ballato insieme a noi»

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Francesca Vecchioni Sposa Sara Una Celebrazione d'Amore

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