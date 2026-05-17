Arrigo Vecchioni, figlio del noto cantautore, ha affrontato una grave malattia che lo ha portato a compiere un gesto estremo. La sua morte, avvenuta tramite suicidio, ha suscitato grande attenzione nei media e ha portato alla luce la sua partecipazione alla campagna The Coach. La vicenda personale di Arrigo si inserisce nella vita familiare del musicista, caratterizzata da momenti di difficoltà e sofferenza. La notizia ha aperto un dibattito sulla salute mentale e sull’importanza di supporto e sensibilizzazione.

La vita di Roberto Vecchioni è sempre stata intrecciata alla poesia, alla musica e alla parola scritta, ma dietro la sua voce si nasconde anche una storia familiare segnata da un dolore profondo. La morte del figlio Arrigo, avvenuta nel 2023 a soli 36 anni, ha rappresentato una frattura che ha cambiato per sempre l’esistenza del cantautore e di sua moglie, la scrittrice Daria Colombo. Il ricordo di Arrigo continua però a vivere non solo nelle parole del padre, ma anche in un progetto nato proprio dalla sofferenza: la Fondazione The Coach, creata per combattere lo stigma che circonda la salute mentale. Chi era davvero Arrigo Vecchioni? Quale malattia ha segnato la sua vita? E come è nata la Fondazione che porta avanti la sua memoria trasformando il dolore in impegno civile? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Arrigo Vecchioni, chi era il figlio di Roberto Vecchioni: malattia, suicidio e la campagna The Coach

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Milano, Vecchioni nel ricordo del figlio Arrigo: la lotta alla malattia mentale

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