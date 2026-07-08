Dopo aver annunciato l’addio a 4 di Sera Weekend, Francesca Barra ha scritto sui social di aver capito di non farcela. La decisione è arrivata pochi giorni dopo la scomparsa del padre. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle motivazioni.

Dopo l’annuncio dell’addio a 4 di Sera Weekend, arrivato a pochi giorni dalla scomparsa del padre, Francesca Barra è tornata sui social per raccontare cosa l’ha portata a prendere una decisione tanto difficile. La giornalista e conduttrice ha condiviso un lungo messaggio su Instagram, nato anche dalle centinaia di testimonianze ricevute in questi giorni da persone che, come lei, hanno vissuto il dolore di una perdita. Un modo per spiegare ulteriormente la propria scelta dopo le parole in tv, ma anche per riflettere sul modo in cui ognuno attraversa il lutto e il diritto di prendersi il tempo necessario per farlo, senza sentirsi in colpa. Francesca Barra, il messaggio dopo aver lasciato “4 di Sera Weekend”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesca Barra, le parole dopo aver lasciato 4 di Sera Weekend: “Ho capito di non farcela”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Francesca Barra e lo scherzo di Scherzi a parte la reazione inaspettata

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Perché Francesca Barra ha lasciato 4 di Sera Weekend

Leggi anche: Francesca Barra lascia 4 di Sera Weekend

Temi più discussi: Francesca Barra lascia 4 di Sera Weekend: i motivi della sua scelta; Francesca Barra lascia 4 di Sera Weekend, la mia famiglia ha bisogno di me, un errore ignorare i segnali; Francesca Barra lascia '4 di Sera Weekend': Sto passando un momento difficile. L'annuncio in diretta, Poletti si commuove; Chiedo scusa, sto vivendo un periodo difficile, poi le parole su Pier Silvio Berlusconi. Così Francesca Barra lascia '4 di sera weekend'.

Francesca Barra, le parole dopo aver lasciato 4 di Sera Weekend: Ho capito di non farcelaLa giornalista torna sulle ragioni del suo addio a 4 di Sera Weekend e racconta perché, dopo la morte del padre, ha sentito il bisogno di fermarsi ... dilei.it

Francesca Barra annuncia la pausa da '4 di sera Weekend' per motivi familiariFrancesca Barra ha annunciato la sua temporanea uscita da '4 di sera Weekend' per motivi familiari, commuovendo il pubblico e i colleghi. notizie.it