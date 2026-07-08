Francesca Barra le parole dopo aver lasciato 4 di Sera Weekend | Ho capito di non farcela
Dopo aver annunciato l’addio a 4 di Sera Weekend, Francesca Barra ha scritto sui social di aver capito di non farcela. La decisione è arrivata pochi giorni dopo la scomparsa del padre. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle motivazioni.
Dopo l’annuncio dell’addio a 4 di Sera Weekend, arrivato a pochi giorni dalla scomparsa del padre, Francesca Barra è tornata sui social per raccontare cosa l’ha portata a prendere una decisione tanto difficile. La giornalista e conduttrice ha condiviso un lungo messaggio su Instagram, nato anche dalle centinaia di testimonianze ricevute in questi giorni da persone che, come lei, hanno vissuto il dolore di una perdita. Un modo per spiegare ulteriormente la propria scelta dopo le parole in tv, ma anche per riflettere sul modo in cui ognuno attraversa il lutto e il diritto di prendersi il tempo necessario per farlo, senza sentirsi in colpa. Francesca Barra, il messaggio dopo aver lasciato “4 di Sera Weekend”. 🔗 Leggi su Dilei.it
Francesca Barra e lo scherzo di Scherzi a parte la reazione inaspettata
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Un saluto detto con la voce rotta e una scelta presa nel momento più difficile. Francesca Barra ha deciso di fermarsi dopo un dolore arrivato all’improvviso, lasciando il programma con parole che sanno di pausa, famiglia e bisogno di tempo. Tutto quello che h facebook
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