Perché Francesca Barra ha lasciato 4 di Sera Weekend

? La giornalista, scrittrice e conduttrice si è congedata dai telespettatori, affermando di doversi fermare per stare accanto alla sua famiglia e di dover affrontare un periodo molto difficile della sua vita. L’addio di Francesca Barra a 4 di Sera Weekend. Alla fine della puntata andata in onda domenica 5 luglio, Francesca Barra ha voluto dare un annuncio importante: “Vi chiedo scusa ma devo interrompere per fare un annuncio: è doveroso farlo – ha detto -. Questa sera io interromperò anticipatamente il mio periodo di conduzione con ‘4 di sera Weekend’, questa è la terza estate di conduzione insieme al mio collega e amico Roberto Poletti, ma come sapete sto vivendo un periodo difficile. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Francesca Barra: La morte di mio padre richiede un passo indietro, per tutta la vita sono stata come un polipo: questa volta no. Non riesco a perdonarmi di non aver trascorso con lui l’ultimo Natale perché lavoravo - Il Fatto Quotidiano ilfattoquotidiano.it/2026/ x.com

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la nostra francesca ci augura un felice pride! reddit

Perché Francesca Barra ha lasciato 4 di Sera, la giornalista a Fanpage: Stravolta dalla morte di mio padreFrancesca Barra racconta a Fanpage.it il dolore per la morte di suo padre, che l'ha spinta a lasciare in anticipo la conduzione di 4 di Sera Weekend dopo ... fanpage.it