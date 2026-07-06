francesca barra lascia 4 di sera weekend

Francesca Barra ha lasciato il programma ‘4 di Sera Weekend’ di Rete 4. La decisione è stata presa dopo la morte del padre, avvenuta a giugno, con l’obiettivo di dedicarsi alla famiglia. La giornalista lucana ha comunicato di aver interrotto anticipatamente la conduzione del programma per motivi personali.

4 di Sera Weekend ‘perde’ Francesca Barra. Dopo la morte del padre, avvenuta lo scorso giugno, la giornalista lucana ha deciso di lasciare in anticipo la conduzione del programma d’informazione di Rete 4 per stare più vicino alla sua famiglia. Oggi interrompo anticipatamente il mio periodo di conduzione di 4 di Sera Weekend. Tre estati durante le quali ho condiviso con voi non soltanto la stagione estiva anche da Roma, ma Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta e i fine settimana ha scritto la Barra su Instagram, prima di spiegare le ragioni del suo addio: Non vi ho nascosto che sto attraversando un periodo difficile, un tempo che richiede la mia presenza accanto alla mia famiglia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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