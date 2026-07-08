Frana in Bangladesh il fango travolge una scuola nel campo profughi di Cox’s Bazar | perdono la vita 7 bambine e l’insegnante

Una frana nel campo profughi di Cox’s Bazar, in Bangladesh, ha travolto una scuola, causando la morte di sette bambine e di un’insegnante. La massa di fango ha distrutto la struttura, intrappolando le persone presenti al suo interno. Non ci sono sopravvissuti tra gli occupanti durante il crollo. Le autorità stanno intervenendo sul luogo per i soccorsi e le operazioni di recupero. La zona è stata isolata per motivi di sicurezza.

Nel campo profughi di Cox’s Bazar, in Bangladesh, una violenta frana ha distrutto la struttura che ospitava la scuola locale, non lasciando scampo ad alcune persone che si trovavano all’interno in quel momento. Secondo le informazioni diffuse dall’agenzia Ansa, il tragico evento è costato la vita a sette bambine e al loro insegnante. Il disastro si è consumato in pieno giorno. Le piogge continue legate alla stagione monsonica hanno causato il cedimento improvviso del terreno su cui sorgeva l’edificio. La macchina dei soccorsi si è attivata tra le macerie e il fango per cercare di estrarre gli alunni e il personale della scuola. Sulla dinamica dei soccorsi, un funzionario locale ha spiegato: “Purtroppo, quattro persone sono decedute sul posto, mentre altre quattro sono morte in ospedale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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