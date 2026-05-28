Foto e video pedopornografici e sesso con una minore | educatore condannato a nove anni

Notizia in breve

Un educatore di 40 anni di Genova è stato condannato a nove anni di reclusione per aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 15 anni, inducendola a farlo in cambio di psicofarmaci. L’uomo è stato anche riconosciuto colpevole di aver detenuto materiale pedopornografico, inclusi foto e video. La sentenza è stata pronunciata al termine di un processo che ha evidenziato le accuse a suo carico.