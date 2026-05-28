Foto e video pedopornografici e sesso con una minore | educatore condannato a nove anni

Da genovatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un educatore di 40 anni di Genova è stato condannato a nove anni di reclusione per aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 15 anni, inducendola a farlo in cambio di psicofarmaci. L’uomo è stato anche riconosciuto colpevole di aver detenuto materiale pedopornografico, inclusi foto e video. La sentenza è stata pronunciata al termine di un processo che ha evidenziato le accuse a suo carico.

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Si è chiuso con una condanna durissima il processo a carico di un educatore quarantenne di Genova, accusato di aver indotto una ragazza di 15 anni a consumare rapporti sessuali in cambio di psicofarmaci e di detenzione di materiale pedopornografico. Oggi il collegio giudicante lo ha condannato a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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