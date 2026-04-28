Un uomo di 37 anni, di nazionalità nigeriana e residente regolarmente nel paese, è stato arrestato in Germania e successivamente estradato in Italia. Le accuse nei suoi confronti riguardano abusi su una bambina di quattro anni, figlia di un’amica. L’indagato è anche accusato di possedere e diffondere materiale pedopornografico. Le autorità italiane hanno confermato l’arresto per violenza sessuale aggravata e pedopornografia minorile.

È accusato di aver abusato di una bambina di quattro anni, figlia di un’amica. Un 37enne di nazionalità nigeriana, regolare sul territorio, è stato arrestato dalla polizia di Stato per violenza sessuale aggravata e pedopornografia minorile. La squallida vicenda risale al 2025 in città, quando la madre della piccola – connazionale dell’uomo – ha denunciato tutto dopo che la figlia le aveva raccontato di essere stata palpeggiata nelle parti intime dall’amico di famiglia. Da qui è scattata l’inchiesta coordinata dalla procura di Reggio. Ma gli agenti della squadra mobile della questura reggiana lo hanno rintracciato dopo mesi di ricerche nel...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abusi su una bambina di 4 anni: "L’orco era l’amico di famiglia". E aveva video pedopornografici. Arrestato in Germania: estradato

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