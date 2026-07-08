Forse una rissa poi le coltellate a Porta Nolana | un uomo è in ospedale a Napoli

Notizia in breve

Un uomo di 53 anni albanese è stato ferito al capo e al collo durante una lite a Porta Nolana. È stato colpito con un coltello e trasportato all'ospedale Cardarelli, dove si trova in prognosi di 15 giorni. L’incidente potrebbe essere avvenuto al termine di una rissa, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali sull’accaduto. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze.