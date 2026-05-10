Rissa a Porta Capuana un uomo accoltellato | è grave in ospedale

Una rissa avvenuta a Porta Capuana ha portato a un uomo ferito da un coltello. L’incidente si è verificato in strada, e l’uomo è stato trasportato in ospedale con ferite considerate gravi. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno individuato e portato via l’individuo coinvolto nel diverbio. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.

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