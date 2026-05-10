Rissa a Porta Capuana un uomo accoltellato | è grave in ospedale
Una rissa avvenuta a Porta Capuana ha portato a un uomo ferito da un coltello. L’incidente si è verificato in strada, e l’uomo è stato trasportato in ospedale con ferite considerate gravi. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno individuato e portato via l’individuo coinvolto nel diverbio. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.
L'uomo sarebbe stato ferito nel corso di una rissa con un altro soggetto. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, che hanno portato via l'aggressore.🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli, rissa a Porta Capuana: accoltellato un 29enne, è gravissimo
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