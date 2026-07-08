‘ Formidabile ‘ è il nuovo programma di Rai2 condotto da Elenoire Casalegno. Si tratta di cinque serate in cui i telespettatori saranno catapultati nella storia e nei momenti cult che hanno caratterizzato il canale sin dalla sua nascita. Scopriamo insieme quando andrà in onda in tv e di cosa parlerà. Formidabile, cinque prime serate con Elenoire Casalegno: quando in tv. Era il 1961 quando sono iniziate le trasmissioni di Rai2, all’inizio conosciuto come Secondo Programma. Da allora è passato più di mezzo secolo e sono tanti i momenti e i personaggi che sono rimasti nell’immaginario collettivo di questa rete. Con ‘ Formidabile ‘ si vuole appunto celebrare i programmi, i conduttori e gli episodi cult che hanno segnato la storia di Rai2. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - ‘Formidabile’ con Elenoire Casalegno ripercorre la storia di Rai2: quando in tv

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