Durante il pre partita di Inter-Verona, è apparsa in video una nota personaggio dello spettacolo, che ha espresso un commento sul successo della squadra. Ha dichiarato che lo scudetto del triplete è eccezionale, ma anche quello attuale ha il suo valore. In quell'occasione, ha anche menzionato il contributo di un ex calciatore alla vittoria, riferendosi a lui come “lo scudetto di Chivu”. La presenza di questa figura ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli spettatori presenti.

Elenoire Casalegno oggi è stata voce e volto dello spettacolo che animerà il pre partita di Inter-Verona, giorno della consegna dello scudetto a San Siro e poi della parata per Milano col pullman scoperto. Grande tifosa nerazzurra da sempre, Elenoire ha visto tante Inter ma qual è lo scudetto che occupa un posto speciale nel suo cuore? “Sicuramente quello del Triplete, credo che sia nel cuore di tutti gli interisti perché è indimenticabile quel momento e tutta quella stagione in generale. Però anche quello di quest’anno.”. Cosa le lascia? “La certezza che sia lo scudetto di Chivu. È subentrato a Inzaghi ed era un'incognita. Non sapevamo come sarebbe potuta andare con un allenatore all'inizio della carriera in Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elenoire Casalegno, cuore nerazzurro: "Lo scudetto del triplete super, ma anche questo..."

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