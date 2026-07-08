Formia autobus finisce fuori strada | morto un passeggero di 88 anni

A Formia un autobus è uscito dalla carreggiata questa mattina poco dopo le 7, tra le frazioni di Castellonorato e Trivio. Nell’incidente è morto un passeggero di 88 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Nessun altro passeggero ha riportato ferite gravi.

Formia, 8 luglio 2026 – Tragedia questa mattina a Formia, dove un autobus è finito fuori strada provocando la morte di un passeggero di 88 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 tra le frazioni di Castellonorato e Trivio, in provincia di Latina. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il mezzo avrebbe improvvisamente perso il controllo, uscendo dalla carreggiata. Nell’impatto, l’anziano passeggero sarebbe morto sul colpo. Feriti il conducente e un altro passeggero. A bordo dell’autobus si trovavano anche il conducente e un altro passeggero, entrambi rimasti feriti. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi: i due sono rimasti sempre coscienti durante le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Formia, autobus finisce fuori strada: un morto e due feriti

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