Un incidente stradale vicino a Formia ha causato la morte di un passeggero e il ferimento lieve di altri due. L’autobus è uscito dalla strada, coinvolgendo i tre occupanti. La vittima è deceduta sul posto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - Una persona è morta e altre due sarebbero rimaste ferite, in maniera lieve, in un incidente stradale che ha visto coinvolto un autobus vicino a Formia, in porvincia di Latina. Secondo una prima riscostruzione degli agenti del commissariato di Formia, intervenuti sul posto, il mezzo è uscito di strada a Castellonorato Trivio. Le causa sono ancora in corso di accertamento, tra le ipotesi un malore dell'autotista. La vittima e i feriti sono passeggeri dell'autobus. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Incidenti: autobus finisce fuori strada, morto un passeggero e 2 feriti vicino Formia**

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Incidente tra un autobus Atvo e un'auto: un morto e 5 feriti a Portegrandi

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