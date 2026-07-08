Un gruppo del Parlamento Europeo è sotto indagine per verificare se rispetta i valori dell’Unione europea. L’indagine riguarda fondi e valori del gruppo, senza specificare ulteriori dettagli. La verifica mira a stabilire se ci siano irregolarità o violazioni legate a finanziamenti o comportamenti. La procedura è in corso e coinvolge le autorità competenti per accertare eventuali irregolarità. Non sono state rese note altre informazioni o eventuali conseguenze.

Un intero gruppo al Parlamento Europeo è finito sotto verifica per accertare se sia o meno conforme ai valori dell'Unione europea. Più precisamente, si vuole verificare il rispetto delle condizioni per la registrazione e il finanziamento previste dal regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. A finire sotto osservazione è l'estrema destra di "Europa delle Nazioni Sovrane" (Esn), lo stesso gruppo di cui fanno parte Alternative für Deutschland e il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. La richiesta è stata approvata a scrutinio segreto dal Parlamento Europeo con 414 voti a favore, 228 contrari e 18 astenuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fondi e valori: via all'indagine sul gruppo Ue di Vannacci

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