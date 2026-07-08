Eurocamera apre indagine su Esn gruppo di Vannacci in Ue FI dice ok a verifica | Lui con chi nega la Shoah

Notizia in breve

Il Parlamento europeo ha avviato un'indagine sul gruppo Esn, a cui aderisce anche Roberto Vannacci. La maggioranza dei parlamentari si è divisa sul voto: Forza Italia ha approvato l'apertura delle verifiche, sostenendo che il gruppo include membri che negano la Shoah. Fdi e Lega hanno votato contro, opponendosi alle verifiche. La decisione riguarda la possibilità che Esn abbia coinvolgimenti o posizioni controverse.