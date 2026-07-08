Eurocamera apre indagine su Esn gruppo di Vannacci in Ue FI dice ok a verifica | Lui con chi nega la Shoah
Il Parlamento europeo ha avviato un'indagine sul gruppo Esn, a cui aderisce anche Roberto Vannacci. La maggioranza dei parlamentari si è divisa sul voto: Forza Italia ha approvato l'apertura delle verifiche, sostenendo che il gruppo include membri che negano la Shoah. Fdi e Lega hanno votato contro, opponendosi alle verifiche. La decisione riguarda la possibilità che Esn abbia coinvolgimenti o posizioni controverse.
Al Parlamento Ue la maggioranza si spacca sul voto sull'indagine su Esn, il gruppo a cui aderisce Roberto Vannacci in Europa: Forza Italia favorevole alle verifiche, vota con le forze europeisti, mentre Fdi e Lega votano contro le verifiche sull'altradestra. Vannacci: "Voto politico". Nevi (Forza Italia): "Fa la vittima e invece è lui che si accompagna a colleghi che addirittura negano la Shoah". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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