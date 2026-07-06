Il Milan si concentra su Pulisic, ma il rinnovo di contratto è ancora da definire. Secondo fonti, il giocatore ha presentato una richiesta economica per firmare il nuovo accordo. La squadra sta valutando le condizioni, mentre il club prepara il nuovo progetto tecnico sotto la guida di Rúben Amorim, che porterà cambiamenti significativi rispetto alla gestione precedente. Nessuna data ufficiale è stata comunicata per la conclusione delle trattative.

Il nuovo Milan targato Rúben Amorim sarà profondamente diverso, nell'anima e nei concetti tattici, da quello che nell'ultima e complessa stagione era stato affidato alla guida tecnica di Massimiliano Allegri. Eppure, il corso del tecnico lusitano ripartirà con quasi assoluta certezza da un punto fermo insostituibile: Christian Pulisic. Il managing partner del fondo RedBird e proprietario del club, Gerry Cardinale, non ha infatti la minima intenzione di privarsi del suo connazionale, benché lo statunitense sia reduce da un'annata vissuta tra pochissime luci (comunque autore di ben 10 gol e 2 assist nelle prime 15 partite) e molte ombre, caratterizzate da un digiuno di 19 partite consecutive senza segnare nel corso del 2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Il Milan riparte da Pulisic, ma serve il rinnovo. Schira: "Ecco quanto chiede per firmare"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TERREMOTO MILAN! VIA LEAO, PULISIC, MODRIC E RABIOT!

Notizie e thread social correlati

Milan, lo strano caso di Pulisic: leader futuro, ma senza rinnovo. Ecco quanto chiederebbe per restareIl Milan ha offerto a Christian Pulisic un rinnovo di contratto, ma ancora non è stato raggiunto l’accordo.

Buoni pasto negati, precari pagati meno: Pacifico (Anief) “punge” il Governo. Ecco cosa chiede per firmare il rinnovo contratto scuola [VIDEO]Il sindacato Anief critica il governo per il mancato riconoscimento di buoni pasto e per il pagamento inferiore ai precari rispetto al personale...

Temi più discussi: Il Milan riparte dal 9 e da una nuova unità: ora però tenga i suoi big; Il Milan di Amorim riparte anche dai giovani: dai volti nuovi Cissé e Kostic ai rientri di Comotto e Camarda, i talenti rossoneri da valutare; Punto e a Ramos: il Milan portoghese riparte da una riserva, sarà Malen o João Félix?; Tutte le certezze di Allegri: ecco i nomi dai quali riparte il suo Napoli.

Il Milan riparte da Ruben Amorim: inizia oggi l’era del tecnico portoghese, Gila è vicinoI pieni poteri di Amorim per riportare il Milan in alto: inizia oggi il nuovo ciclo rossonero col tecnico lusitano alla guida Il clima torna rovente a Milano, e non solo per le temperature estive. Si ... msn.com

Il Milan Futuro riparte da Sergio Navarro. L'ex responsabile del vivaio dell'Athletic Bilbao è il nuovo allenatore della seconda squadra: Kirovski spiega la scelta del club. #Milan #MilanFuturo #Navarro #Kirovski #Rossoneri #CalcioGiovanile x.com

Il Milan riparte da Amorim e da una lunga lista di addii: ombre su Maignan e Rabiot. E Leao...La partecipazione all’Europa League impone una rosa da 25 giocatori. Il nuovo allenatore rossonero deve scegliere su chi puntare e chi escludere ... tuttosport.com

Inter, Bastoni indagato per prostituzione minorile: il giocatore coinvolto nell’inchiesta escort di Milano reddit