Corriere dello Sport – Ferguson c’è aria di addio | il Bologna chiede un’offerta importante

In queste ore si parla di un possibile addio di Ferguson, con il Bologna che avrebbe richiesto un’offerta significativa per trattenerlo. La notizia, riportata dal Corriere dello Sport, sta attirando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La situazione sembra essere al centro delle discussioni di mercato, con i vertici del club che valutano le prossime mosse.

2026-04-29 09:37:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Il Bologna lo terrebbe stretto stretto. Non a caso un anno e mezzo fa lo ha blindato con un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per prolungare ancora di un’ulteriore stagione. Una scelta programmatica. E come dargli torto? Anche se dopo l’infortunio al crociato, subito nell’aprile del 2024, Lewis Ferguson ha avuto un rendimento a tratti incostante, fatto di alti e bassi, resta comunque uno dei pilastri della squadra. Il centrocampista scozzese è il battito continuo di un Bologna che vuole correre veloce, ma che deve pensare ancora più in fretta.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Ferguson, c’è aria di addio: il Bologna chiede un’offerta importante Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Vergara sente aria di casa” Leggi anche: Corriere dello Sport – rinnovi con il Bologna in salita Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ferguson, c’è aria di addio: il Bologna chiede un’offerta importante; Calciomercato Bologna, Ferguson resta o parte? Gli scenari; Roma, ora il mercato per Gasp: tanti in bilico, in attacco sarà rivoluzione. Tre rinnovi in vista; Bologna-Ferguson: prende forma l’ipotesi addio. La situazione. Ferguson, c’è aria di addio: il Bologna chiede un’offerta importanteIl Bologna lo terrebbe stretto stretto. Non a caso un anno e mezzo fa lo ha blindato con un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per prolungare ancora di un’ulteriore stagione. Una scelta pro ... msn.com Bologna, stagione finita per Cambiaghi. Occhio a Pessina in porta e Bernardeschi scalpitaBrutte notizie per Italiano su Cambiaghi, l’esterno salterà il finale di stagione, come spiega il Corriere dello Sport: Lesione di primo grado all’adduttore sinistro, con tempi di recupero compresi v ... msn.com Al via l'evento per i 150 anni del Corriere della Sera con la collaborazione del Comune di Ferrara, dall'1 al 3 maggio - facebook.com facebook Quella roba di Veltroni (“intervista”, la chiama) a Claude pubblicata sul Corriere della Sera con tanto di finestra in prima pagina è un insulto a chi fa davvero questo mestiere x.com