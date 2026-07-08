Il Fondo Monetario Internazionale ha confermato le previsioni sul PIL dell’Italia, prevedendo una crescita dello 0,5% nel 2026 e nel 2027. Le stime precedenti sono state mantenute senza modifiche, indicando una crescita stabile ma contenuta. Non sono stati annunciati cambiamenti rispetto alle previsioni già pubblicate in precedenza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nessuna revisione delle stime: crescita stabile ma contenuta. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha confermato le proprie previsioni sull’andamento dell’economia italiana, mantenendo invariata la crescita del Prodotto interno lordo (PIL) allo 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. I dati sono contenuti nell’ultimo aggiornamento del World Economic Outlook, che non introduce modifiche rispetto alle stime diffuse nel mese di aprile. Secondo il Fondo, gli indicatori economici hanno seguito un andamento in linea con le aspettative, pur continuando a evidenziare un quadro di crescita moderata. Il PNRR sostiene l’economia, ma pesano inflazione e incertezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - FMI conferma le previsioni sull’Italia: PIL atteso in crescita dello 0,5% nel 2026 e 2027

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