Il PIL previsto per il 2026 e 2027 dovrebbe crescere dello 0,7 per cento, con i consumi interni come principale motore. Tuttavia, si prevede un rallentamento dei consumi delle famiglie nel 2026. La crescita economica è trainata principalmente dalle spese delle famiglie, mentre non sono ancora stati definiti gli effetti del conflitto in Medio Oriente sul potere d'acquisto.

Come influenzerà il conflitto in Medio Oriente il tuo potere d'acquisto?. Perché i consumi delle famiglie subiranno un rallentamento nel 2026?. Quando sarà il momento migliore per le imprese per investire?. Quanto inciderà l'inflazione al 2,9% sul tuo risparmio reale?.? In Breve Inflazione al 2,9% nel 2026 con consumi familiari rallentati allo 0,6%. Disoccupazione in calo al 5,5% nel 2026 contro il 6,1% del 2025. Investimenti fissi lordi crescono del 2,2% nel 2026 grazie ai fondi PNRR. Modello MeMo-it Istat simula rischi geopolitici tra Stati Uniti e Iran.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pil 2026-2027: crescita dello 0,7% trainata dai consumi interni

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Inflazione 2026: la MINACCIA SILENZIOSA di cui NESSUNO parla

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