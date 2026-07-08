Floris pazzo della nuova Roma | Che bell’estate dal Mondiale prenderei…

Da video.gazzetta.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovanni Floris ha espresso entusiasmo per la nuova stagione televisiva di La7, commentando con entusiasmo la possibilità di partecipare a eventi come il Mondiale. Durante la presentazione dei palinsesti, il conduttore di diMartedì ha dichiarato di essere molto contento dell’estate trascorsa e ha detto che gli piacerebbe prendere parte a grandi eventi sportivi come il Mondiale. Le sue parole sono state fatte a margine dell’annuncio dei programmi per la prossima stagione.

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Le parole di Giovanni Floris, conduttore di diMartedì, a margine della presentazione dei palinsesti di La7 per la prossima stagione televisiva. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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