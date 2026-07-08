Floris pazzo della nuova Roma | Che bell’estate dal Mondiale prenderei…
Giovanni Floris ha espresso entusiasmo per la nuova stagione televisiva di La7, commentando con entusiasmo la possibilità di partecipare a eventi come il Mondiale. Durante la presentazione dei palinsesti, il conduttore di diMartedì ha dichiarato di essere molto contento dell’estate trascorsa e ha detto che gli piacerebbe prendere parte a grandi eventi sportivi come il Mondiale. Le sue parole sono state fatte a margine dell’annuncio dei programmi per la prossima stagione.
Le parole di Giovanni Floris, conduttore di diMartedì, a margine della presentazione dei palinsesti di La7 per la prossima stagione televisiva. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Golden Gala 2026: Sabbatini e Bell a RomaA Roma si prepara una delle tappe più attese della Wanda Diamond League, il Golden Gala 2026.
Svilar pazzo di Roma! Che festa coi tifosi a Fiumicino per la qualificazione in Champions LeagueI tifosi hanno accolto con entusiasmo la squadra all’aeroporto di Fiumicino dopo la vittoria a Verona che ha portato la qualificazione in Champions...