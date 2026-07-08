Floris pazzo della nuova Roma | Che bell’estate dal Mondiale prenderei…

Notizia in breve

Giovanni Floris ha espresso entusiasmo per la nuova stagione televisiva di La7, commentando con entusiasmo la possibilità di partecipare a eventi come il Mondiale. Durante la presentazione dei palinsesti, il conduttore di diMartedì ha dichiarato di essere molto contento dell’estate trascorsa e ha detto che gli piacerebbe prendere parte a grandi eventi sportivi come il Mondiale. Le sue parole sono state fatte a margine dell’annuncio dei programmi per la prossima stagione.