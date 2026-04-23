A Roma si prepara una delle tappe più attese della Wanda Diamond League, il Golden Gala 2026. Tra gli eventi principali, la gara dei 1500 metri vedrà sfidarsi Gaia Sabbatini, atleta italiana, e Georgia Hunter Bell, campionessa iridata indoor. La competizione si svolgerà in una cornice internazionale e attirerà numerosi appassionati di atletica leggera, con attenzione rivolta alle prestazioni delle due protagoniste.

Cosa: L’attesa sfida nei 1500 metri tra l’azzurra Gaia Sabbatini e la campionessa iridata indoor Georgia Hunter Bell in occasione della prestigiosa tappa italiana della Wanda Diamond League.. Dove e Quando: Presso la maestosa cornice dello Stadio Olimpico di Roma, la sera di giovedì 4 giugno 2026.. Perché: Per assistere dal vivo a uno spettacolo sportivo di caratura mondiale, dove le più grandi stelle dell’atletica leggera si riuniscono per regalare emozioni indimenticabili e puntare a nuovi record storici nella Capitale.. L’atletica leggera internazionale torna a far palpitare il cuore della Capitale con un annuncio che ha già acceso l’entusiasmo degli appassionati di tutto il mondo.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Golden Gala 2026: Sabbatini e Bell a Roma

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