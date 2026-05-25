Svilar pazzo di Roma! Che festa coi tifosi a Fiumicino per la qualificazione in Champions League

Notizia in breve

I tifosi hanno accolto con entusiasmo la squadra all’aeroporto di Fiumicino dopo la vittoria a Verona che ha portato la qualificazione in Champions League. La squadra è tornata a Roma tra gli applausi dei sostenitori, che hanno festeggiato il successo con grande entusiasmo. La trasferta di Verona si è conclusa con una vittoria importante, garantendo il passaggio alla competizione europea. La squadra ha fatto rientro in città tra le grida di gioia dei tifosi presenti.