Svilar pazzo di Roma! Che festa coi tifosi a Fiumicino per la qualificazione in Champions League
I tifosi hanno accolto con entusiasmo la squadra all’aeroporto di Fiumicino dopo la vittoria a Verona che ha portato la qualificazione in Champions League. La squadra è tornata a Roma tra gli applausi dei sostenitori, che hanno festeggiato il successo con grande entusiasmo. La trasferta di Verona si è conclusa con una vittoria importante, garantendo il passaggio alla competizione europea. La squadra ha fatto rientro in città tra le grida di gioia dei tifosi presenti.
Grande accoglienza a Fiumicino per il ritorno a Roma della squadra dopo la vittoriosa trasferta di Verona che ha regalato alla formazione di Gasperini la qualificazione alla Champions League. Incontenibile Mile Svilar, che si tuffa nella folla per festeggiare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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