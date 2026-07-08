Flavio Cobolli spiega la sconfitta a Wimbledon | Non sono stato umile ero il netto favorito

Flavio Cobolli ha perso nei quarti di Wimbledon contro il numero 114 del mondo. Dopo la partita, ha ammesso di non essere stato umile e di aver considerato se stesso il favorito. La sconfitta interrompe la sua corsa nel torneo, che aveva disputato con successo fino a quel punto. Cobolli ha riconosciuto di aver sottovalutato l’avversario e ha commentato la sua prestazione come insoddisfacente.

Cobolli ha vanificato uno splendido torneo a Wimbledon perdendo nei quarti contro Fery, numero 114 al mondo. Dopo la partita ha fatto autocritica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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