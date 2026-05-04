Flavio Cobolli | Il n12 del mondo è un punto di partenza devo rimanere umile e non pormi limiti

Oggi, il tennista romano ha vissuto una giornata speciale, dopo aver partecipato al Masters1000 di Madrid. Ha preso parte a un incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, insieme ad altri rappresentanti sportivi. Cobolli, attualmente al numero 12 del mondo, ha dichiarato di considerare questa posizione come un punto di partenza, sottolineando l’importanza di mantenere umiltà e di non porsi limiti.

Flavio Cobolli ha vissuto una giornata molto particolare quest’oggi. Il tennista romano, reduce dall’esperienza fruttuosa nel Masters1000 di Madrid, ha fatto parte della delegazione che ha preso parte all’incontro al Quirinale col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha ricevuto, infatti, le compagini nostrane che hanno conquistato i titoli in Coppa Davis e in BJK Cup. Cobolli ha parlato a nome dei propri compagni di squadra ed è stata una grande emozione: “ Sono state duetre giornate intense in cui non riuscivo a realizzare che avrei parlato davanti al presidente della Repubblica. Non mi sentivo a mio agio, poi quando sono andato lì, è come quando scendi in campo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli: “Il n.12 del mondo è un punto di partenza, devo rimanere umile e non pormi limiti”

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